Yağmurda su basan, depremde pisti yarılan havalimanı için ihale: Rant inadı

Yayınlanma: 09.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.12.2023 - 04:00

Uzmanların “Yeri uygun değil” diyerek karşı çıkmasına rağmen Amik Ovası’na inşa edilen Hatay Havalimanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük hasar gördü. Pistlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle kullanılmaz hale geldi, afette bölgeye havadan yardım ulaştırılamadı. Yaşanan bu olumsuzluklardan bir ders çıkarılmadı. Hatay Havalimanı yine “aynı yere’ inşa edilecek.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde Hatay Havalimanı’nın şu anki yerine yeniden inşa edileceğini duyurdu. Havalimanının yerinin yanlış olduğuna yönelik eleştirilere de yanıt veren Uraloğlu, “Hatay Havalimanı’nın yer tespiti belirtilen kriterler dikkate alınarak 1990’lı yıllarda yapılmıştır” dedi.

Kararla ilgili tartışmalar sürerken havalimanının onarım ihalesi sonuçlandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Hatay Havalimanı pat sahaları ve gelişimi için 12 Ekim’de ihaleye çıktı.



‘AFETE DAYANIKLI’ DEMİŞ

7 milyar 229 milyon 900 bin TL tutarındaki ihaleyi Timtaş Grup İnşaat Anonim Şirketi ve Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi İş Ortaklığı aldı. Projeyi alan şirketlerden Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat, İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD’ın Ankara’daki binasını yapmıştı. Yapımı 2015 yılında tamamlanan ve “Her türlü afete dayanıklı” olduğu iddia edilen bina, geçen yıl fırtınada zarar görmüş ve dış cephesi sökülmüştü. Ayrıca, depremler sırasında büyük hasar alan Tarsus-Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu da bu şirket tarafından yapılmıştı.



TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Yönetim Kurulu 2. Başkanı Nusret Suna, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Havalimanı inşaatı yapacak şirketleri iyi değerlendirmek gerekiyor” dedi. Suna sözlerine şöyle devam etti:



‘SORUN YAŞANABİLİR’

“Bundan önce benzer işler yapıp yapmadığına bakılmalı. Hatay Havalimanı’nın bulunduğu zemin tartışmalı bir yer. Depremden önce de söz konusu havalimanını su basmış ve birçok sorun yaşanmıştı. Deprem görmüş ve tartışmalı bir zemine sahip olan yere yeniden bir havalimanı inşa etmek düşündürücü. Bu alana dair en büyük tartışma zeminine ilişkindi. Havalimanı inşaatı için zemini uygun bir yer tercih edilmeli. Eğer mevcut yerinde ısrar edilecekse de zemin ıslahı yapılmalı. Önlemler alınmadan bilim çerçevesinde bir inşa süreci gerçekleşmezse ileride yine sorunlar yaşanabilir.”

