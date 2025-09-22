Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı. Belediye başkanın da aralarında bulunduğu 7 belediye personelinin gözaltına alındığı operasyonun ayrıntıları ise yurttaşlar tarafından araştırmaya başlandı. Peki, Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur kimdir? Ahmet Sungur neden adliyeye sevk edildi?

AHMET SUNGUR KİMDİR?

Kırıkkale’de 1971 yılında doğan Ahmet Sungur, ilk ve orta eğitimini Yahşihan’da, lise eğitimini Kırıkkale’de tamamladı. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu olan Sungur, 1989 yılında Yahşihan Belediyesine memur olarak atandı ve Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev aldı. Sungur, 2009, 2014 ve 2024 mahalli idareler seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı seçildi.

AHMET SUNGUR NEDEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ?

Yahşihan Belediyesi'ne yönelik Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "icbar yoluyla irtikap (rüşvet alma)" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan AKP'li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A., belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S., eski dönem imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç.'nin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.