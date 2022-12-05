Yakalama kararı bulunan şüpheli, polisle girdiği çatışmada öldürüldü
Uşak'ta hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Hasan Toğay (50), iddiaya göre "teslim ol" çağrısına uymayıp, polisle girdiği çatışmada vurularak hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Aybey Mahallesi'nde meydana geldi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, hakkında 'cinsel saldırı', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' gibi suçlardan yakalama kararı bulunan Hasan Toğay'ın, Merdivenli Sokak'ta olduğunu belirledi.
Sokağa giden ekipler, Toğay'a "Teslim ol" çağrısında bulundu. Toğay, iddiaya göre bunun üzerine çağrıya uymadı ve yanındaki pompalı tüfekle polislere ateş edip, kaçmaya başladı.
İkinci Yenicami Sokak'ta çalılıkların arasına gizlenen Toğay, buradan peşine düşen polislere ateş etmeye devam edince çatışma çıktı. Çatışmada vurulan Toğay, hayatını kaybetti. Toğay'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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