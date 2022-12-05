'Dur' ihtarına uymayıp, polis aracına ateş açtılar: 9 kilo eroinle yakalandılar
Konya'da, 'dur' ihtarına uymayarak araçla kaçan, takip sırasında polis otosuna ateş edip ardından kaza yapan 1'i kadın 3 şüpheli, gözaltına alındı. Araçlarında 9 kilogram eroin ile 1 tabanca ele geçirilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, seyir halindeki araçtakilerden şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıya rağmen kaçan şüpheliler ile polis arasında uzun süreli takip yaşandı.
Aslım Caddesi'nden Sedirler kavşağına kadar trafiği tehlikeye düşürüp, ters yönden kaçan şüpheliler, kendilerini takip eden polislerin aracına ateş açtı. Polis de karşılık verirken, bu sırada şüpheliler kaza yaptı. Sağ omuzundan yaralanan araçtaki Hatice T., hastaneye kaldırıldı, 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
ARAÇTAN 9 KİLO EROİN ÇIKTI
Araçta yapılan detaylı aramada; 18 parça halinde 9 kilogram eroin, 1 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 'hırsızlık', 'uyuşturucu madde ticareti', 'kasten yaralama', 'fuhuş' ve 'fuhşa teşvik' gibi suçlardan çeşitli kayıtlarının olduğu tespit edildi. Polis aracına ateş eden Celal Dümaner'in (19) 42 suç kaydı, Rıdvan Kılıçarslan'ın (22) 31 suç kaydı, Hatice T.'nin 20 suç kaydı, Aleyna Ç.'nin (21) ise 6 suç kaydının olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen Dümaner ve Kılıçarslan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Aleyna Ç. de adli kontrolle serbest kaldı. Hatice T.'nin taburcu olduktan sonra işlemlerine başlanacağı belirtildi.
Öte yandan Celal Dümaner'in ailesinin evine 1 hafta önce narkotik polisinin yaptığı baskında 1 kilo 250 gram eroin ele geçirildiği; anne Emine Dümaner, dayı Volkan Doğan, yenge Songül Doğan, kuzen Muhammed Doğan ve ablalar Türkan Dümaner ile Sultan Ünlükiraz'ın gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.
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