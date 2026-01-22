Yakalama kararı çıkarılmıştı... Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontunç gözaltına alındı!

TV programcısı, Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı ve Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç hakkında dün gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, yurtdışında olduğu tespit edilen Acun Medya Genel Koordinatörü Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Survivor adlı programın çekimleri için Dominik’te bulunan Yontunç, bugün Türkiye'ye döndü. Yontunç, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.