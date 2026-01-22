Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yakalama kararı çıkarılmıştı... Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontunç gözaltına alındı!

Yakalama kararı çıkarılmıştı... Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontunç gözaltına alındı!

22.01.2026 16:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Yakalama kararı çıkarılmıştı... Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontunç gözaltına alındı!

Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşlarından olan, Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç hakkında dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "uyuşturucu soruşturması" kapsamında yakalama kararı verildi. Bugün Türkiye'ye dönen Yontunç, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

TV programcısı, Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı ve Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç hakkında dün gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, yurtdışında olduğu tespit edilen Acun Medya Genel Koordinatörü Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Survivor adlı programın çekimleri için Dominik’te bulunan Yontunç, bugün Türkiye'ye döndü. Yontunç, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İlgili Konular: #uyuşturucu #acun ılıcalı #gözaltı #Esat Yontunç