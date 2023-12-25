Yakalanmamak için uyuşturucuyu peçeteye emdiren şahıs tutuklandı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde üzerinde kağıt peçeteye emdirilmiş uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal edenlerin ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Araç ilçesinde şüphe üzerine durdurulan M.A.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada kağıt peçeteye emdirilmiş bonzai ve metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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