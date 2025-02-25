Yakayı ele verdi: FETÖ üyesi şahıs Balıkesir'de tutuklandı

Yayınlanma: 25.02.2025 - 12:09

Güncelleme: 25.02.2025 - 12:11

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, silahlı terör örgütleri ile iltisaklı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, İvrindi ilçesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan S.Ç. (37) isimli şüpheli yakaladı.

TUTUKLANDI

S.Ç. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Kepsut Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.