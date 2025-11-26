Yakayı ele verdiler... Bungalov tuzağı çöktü: 23 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, sosyal medya ve ilan sitelerinde gerçekte olmayan bungalovları kiralıyormuş gibi göstererek para alan şüphelilerle ilgili çok sayıda başvuru üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda, toplam 1 milyon 482 bin TL’lik dolandırıcılık izi tespit edildi.

DÜĞMEYE BASILDI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 22 Kasım’da Kocaeli, İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Hakkari, Sinop ve Muş’ta operasyon düzenlendi. 50 ekip ve 100 polisle yapılan baskınlarda 21 kişi yakalandı.

MİLYARLIK VURGUN

Operasyon öncesi işlemleri tamamlanan 3 şüphelinin de tutuklanmasıyla birlikte, toplam 23 kişi cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

MASAK raporuna göre şüphelilerin banka hareketleri incelendiğinde toplam işlem hacminin 1 milyar 175 milyon 970 bin TL olduğu belirlendi.