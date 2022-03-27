Yakılan anız ateşi kontrolden çıktı, ormana sıçradı
Aydın'da bir vatandaşın yaktığı anız ateşi kontrolden çıktı. Ekiplerin ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale etmesiyle kontrol altına alındı.
Aydın’da bir vatandaşın bahçe temizliği sırasında yaktığı anız ateşi, kontrolden çıktı. Bir anda kontrolden çıkan alevler, ormanlık alana sıçrarken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.
Yangın, Efeler ilçesi Umurlu Musluca Mahallesi Teke Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaşın, bahçe temizliği yaptığı esnada yabani otları temizlemek için 2 ayrı bölgede biriktirdiği otları ateşe verdi.
BİR ANDA KONTROLDEN ÇIKTI
Rüzgarın da etkisiyle birlikte anız ateşi bir anda kontrolden çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası bölgeyi alevler sardı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Rüzgar sebebi ile güçlükle söndürülen alevlerin ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.
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