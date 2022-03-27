12 katlı binanın 11'inci katında yangın çıktı

27 Mart 2022 Pazar, 13:58

Edinilen bilgiye göre, binanın 11’nci katındaki bir dairenin salonunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken, alevleri fark eden yurttaşlar itfaiyeye haber verdikten sonra binadakileri uyararak dışarı çıkmasını istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan yurttaşları kapılarını açmamaları konusunda uyardı. Bazı yurttaşlar balkona, bazıları ise camlara çıkıp yangının söndürülmesini bekledi.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.