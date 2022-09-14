Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?

14 Eylül 2022 Çarşamba, 00:11

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olduğu belirtilen suç örgütü lideri Sedat Peker, bir süredir sosyal medya hesaplarından yeni paylaşımlarda bulunmuyordu.

Halk TV'de yayınlanan 'Kayda Geçsin' isimli programda gazeteci Murat Ağırel, Sedat Peker'in yakın çevresiyle yaptığı konuşmayı aktardı.

Sedat Peker'in yakın çevresine ulaştığını belirten Murat Ağırel, Sedat Peker için uluslararası çetelere suikast düzenlenmesi üzerine davet gönderildiğinin ulaştığı kişi tarafından kendisine anlatıldığını söyledi.

"Sedat Peker niye sustu?" gibi sorular sorulduğunu belirten Ağırel, "Sedat Peker'in yakın çevresine ulaşmaya çalıştım. Bununla ilgili sorular sordum" dedi.

"Kendisine (Sedat Peker'e) bir dijital tecrit uygulanıyormuş" diyen Ağırel, şöyle devam etti:

Sosyal medyada en ufak bir beğeni dahi yapılsa dijital tecrite ek olarak yaşadığı konuta jammer'lar getirilip telefonla irtibatı kesileceği söylenmiş. Şu anda çocuklarının okulundan dolayı interneti kesmemişler. Ancak eğer bir daha paylaşım yaparsa veya beğeni-retweet yaparsa bu yola başvuracaklarını söylemişler kendisine. Sonrasında Sedat Peker bununla ilgili yöntem arıyormuş.

"SEDAT PEKER DE HEDEFMİŞ, KİM ÖLDÜRÜRSE ÖDÜL ALACAĞI AÇIKLANMIŞ"



Ağırel, açıklamasında Sedat Peker için infaz timleri kurulduğunun iddia edildiğini aktararak "Sedat Peker de hedefmiş, kim öldürürse ödül alacağı açıklanmış" ifadelerine yer verdi.

Ağırel, şunları ifade etti: