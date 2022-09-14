Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?

Gazeteci Murat Ağırel, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in neden sustuğunu açıkladı. Peker'in yakın çevresi ile görüşmesini aktaran Ağırel, "Sosyal medyada en ufak bir beğeni dahi yapılsa dijital tecrite ek olarak yaşadığı konuta jammer'lar getirilip telefonla irtibatı kesileceği söylenmiş" dedi.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2022 Çarşamba, 00:11
Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
Abone Ol google-news

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olduğu belirtilen suç örgütü lideri Sedat Peker, bir süredir sosyal medya hesaplarından yeni paylaşımlarda bulunmuyordu.

Halk TV'de yayınlanan 'Kayda Geçsin' isimli programda gazeteci Murat Ağırel, Sedat Peker'in yakın çevresiyle yaptığı konuşmayı aktardı.

Sedat Peker'in yakın çevresine ulaştığını belirten Murat Ağırel, Sedat Peker için uluslararası çetelere suikast düzenlenmesi üzerine davet gönderildiğinin ulaştığı kişi tarafından kendisine anlatıldığını söyledi.

"Sedat Peker niye sustu?" gibi sorular sorulduğunu belirten Ağırel, "Sedat Peker'in yakın çevresine ulaşmaya çalıştım. Bununla ilgili sorular sordum" dedi.

"Kendisine (Sedat Peker'e) bir dijital tecrit uygulanıyormuş" diyen Ağırel, şöyle devam etti:

  • Sosyal medyada en ufak bir beğeni dahi yapılsa dijital tecrite ek olarak yaşadığı konuta jammer'lar getirilip telefonla irtibatı kesileceği söylenmiş. Şu anda çocuklarının okulundan dolayı interneti kesmemişler. Ancak eğer bir daha paylaşım yaparsa veya beğeni-retweet yaparsa bu yola başvuracaklarını söylemişler kendisine. Sonrasında Sedat Peker bununla ilgili yöntem arıyormuş.

"SEDAT PEKER DE HEDEFMİŞ, KİM ÖLDÜRÜRSE ÖDÜL ALACAĞI AÇIKLANMIŞ"

Ağırel, açıklamasında Sedat Peker için infaz timleri kurulduğunun iddia edildiğini aktararak "Sedat Peker de hedefmiş, kim öldürürse ödül alacağı açıklanmış" ifadelerine yer verdi.

Ağırel, şunları ifade etti:

  • Belli gruplara, uluslararası suç çetelerine, uluslararası organizasyonlarda kullanılan bu çetelere hedef kişinin 'kellesi alınması' üzerine, yani Sedat Peker'e bir suikast yapılması ile ilgili bir anlaşma yapılmış. Ve bununla ilgili Sedat Peker cephesi şunu söylüyor; uluslararası cinayet işleyebilen tüm organizasyonlara açık bir davet olarak kabul edilen bir uygulama yapılmış. Bunu da Sedat Peker'in suikastı için ortaya konulmuş, ödüller konulmuş.

  • İnfaz timleri kurulmuş. Bir davet yapılmış, açık davet... "Hedefi kim yok ederse ödülü alabileceği bir sistem" diye tarif ediliyormuş. Sedat Peker de hedefmiş, kim öldürürse ödül alacağı açıklanmış. (Sedat Peker cephesi) Bununla ilgili de verilere ulaşmışlar. Bunlar iddia mı dedim. Hayır, bunlar artık delillendirme aşamasına geldikleri şeylermiş. Bununla ilgili ellerinde veriler varmış.

Murat Ağırel SEDAT peker bae

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler