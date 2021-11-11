Yakınları için adalet arayışındaki aileler, Çağlayan'da bir araya geldi
Adalet Platformu, İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Aileler, yaşadıkları haksızlıklara karşılık adalet arayışlarını kararlıkla sürdüreceklerini duyurdu.
İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapan aileler, Adalet Platformu çatısı altında daha güçlü bir şekilde adalet arayışlarına devam edeceklerini ifade etti.
Basın açıklamasında;
"Basın emekçilerine ve kamuoyuna.
Artık yeter! Adalet istiyoruz!
Bugün insanlığın en temel taleplerinden birini, 'adalet' talebini, adaletin işlemediğinin en açık kanıtı olan bu adalet sarayının önünde, Çağlayan Adliyesi önünde dile getirmek için buluştuk.
Bizler, sadece zenginlere ya da siyasi konumları olanlara değil, herkese adalet talebini dile getirmek için buradayız.
İktidarın cezasızlık ortamı, siyasi iktidarın izlediği politikalar ve adalet sisteminin gerektiği gibi işlememesi katilleri daha da cesaretlendiriyor.
Adalet Platformu çatısı altında toplanmış olan bizler, bu bozuk düzenin yarattığı adaletsizliğin mağdurları olarak 'artık yeter, adalet istiyoruz' diyoruz.
Bizler yaşadığımız bu büyük acıların yanında bir de adaletsizliğin büyük yükünü mü taşıyacağız?
Hayır, bunu kabul etmiyoruz ve bu yüzden artık yeter diyoruz!
Katillerin hak ettikleri cezalara çarptırılmasını talep ediyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız için daha yaşanılır bir Türkiye için adalet istiyoruz.
Ve bu adalet mücadelesi için mücadelemizi yılmadan sürdüreceğimizi şimdiden ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Söz alan Şaban Vatan, Murat Oğraş, Menderes Gündüz, Sami Elvan, Necmettin Sel ve birçok acılı aile, adalet arayışlarını kararlılıkla sürdüreceklerini kamuoyuna ve yetkililere seslenerek duyurdu.
Türkiye'de adaletin, siyasi iktidar ve zenginlerin kontrolünde olduğuna dikkat çeken aileler, halkın bu sistemden hesap soracağını vurguladı.
Adalet Platformu adı altında Türkiye'nin birçok noktasında farklı eylemlere devam edileceği açıklandı.
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