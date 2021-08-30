'Umut İçin Adalet Herkes İçin Adalet' turu İstanbul'da bisikletlilerle bir araya geldi

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 23:00

Sanık Çağdaş Şenyüz için alınan karar ve yargılanma usulüne karşı Umut Gündüz’ün ailesi, olayın yaşandığı 15 Temmuz 2020'den beri yürüttükleri mücadeleyi büyütme kararıyla 1 Ağustos’ta Şanlıurfa’dan “Umut İçin Adalet Herkes İçin Adalet” turuna çıktı.

Gündüz ailesi, birçok ilde adalet mücadelesi sürdüren aile ve hak mağdurlarıyla bir araya geldi. Turun İstanbul ayağında bisiklet sürücüleri, bisikletli ölümlere dikkat çekmek ve aileye destek olmak için 29 Ağustos'ta bir araya geldi. Kadıköy Yoğurtçu Parkı’ında aileyi karşılayan bisikletliler, sahilde yaptıkları sürüşün ardından bir forum gerçekleştirdi. Mücadelenin ve mahkemenin seyrine dair konuşma yapıldı.

TUTUKSUZ YARGILANMA



Umut'un lisanslı bisiklet sürücüsü olduğunu dile getiren aile, olay esnasında da ekipmanlarının tam olduğunu vurguladı. Somut delillere, kuvvetli suç şüphesinin varlığına ve sanık Çağdaş Şenyüz'ün çarptıktan hemen sonra kaçmasına rağmen tutuksuz yargılama süreci izlendi. Son iki yılda 258 bisiklet sürücüsünün trafikte öldürüldüğüne dikkat çekilerek yargılanma sürecinin bütün bisikletli ölümlerde de aynı şekilde ilerlediği ifade edildi.

Menderes Gündüz ve Asuman Gündüz

Aile, tur boyunca temas ettiği insanlarla Ankara’da toplu bir eylem gerçekleştirme planının yapıldığını aktardı. Hak mücadelesini sürdürenlerle 1 Ekim’de Meclis önünde bir araya gelebileceklerini ifade eden aile, hukuksuzluklara karşı birlikte ve güçlü bir şekilde hareket etmek istediklerini söyledi. Bu sorunun sadece kendilerini değil, Türkiye’deki herkesi ilgilendiren bir konu olduğuna dikkat çekerek yurttaşlara bu mücadele için dayanışma çağrısında bulunuldu.

31 Ağustos’ta turun İstanbul ayağı tamamlanarak son durak Kocaeli'ne geçileceği aktarıldı.