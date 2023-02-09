Yakınlarını depremde kaybeden CHP'li Güzelmansur Hatay'dan isyan etti: 'Ceset torbası gönderin'
Yakınlarını depremde kaybeden CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, "Burada binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Enkaz altında kaç kişinin cansız bedeni var bilmiyoruz. Ama ceset torbası da yetersiz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 2 depremde yaşamanı yitirenlerin sayısı artarken arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremde ailesinden 10'dan fazla kişiyi kaybeden CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay'dan son gelişmeleri ve ihtiyaçları paylaştı.
CHP'li Güzelmansur, "Burada binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Enkaz altında kaç kişinin cansız bedeni var bilmiyoruz. Ama ceset torbası da yetersiz" dedi.
Bir videoda paylaşan Güzelmansur, yetkililere çağrı yaparak şunları kaydetti:
*Depreme Hatay’da yakalandım. Ailemden birçok can kaybı var. Onların cenazesine bile gidemedim. Acısını dahi yaşayamadım. Bir canımızı daha nasıl kurtarabiliriz gayretiyle, her saniyesini değerlendirerek, 4 gündür uykusuz bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına katılıyorum.
*4 gündür elektriğimiz yok. Çadırlarımız yetersiz. Burada evlerin çoğu ya enkaza döndüğü ya da kullanılamaz vaziyette olduğu için insanlarımız gecesini gündüzünü sokakta geçiriyor. Arabalarda yatıp kalkıyorlar. O yüzden çadır ihtiyacımız çok fazla.
*Burada binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Enkaz altında kaç kişinin cansız bedeni var bilmiyoruz. Ama ceset torbası da yetersiz. Buradan yetkililere sesleniyorum: Lütfen ama lütfen bize çadır gönderin. Lütfen ama lütfen bize seyyar tuvalet gönderin. Lütfen ama lütfen bize ceset torbaları gönderin.
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