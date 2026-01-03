Yakınlarını yitirenler, şiddet mağduru kadınlar adalet aradı: Acılar bitmiyor

Kadına şiddet önlenemezken kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri her geçen gün artıyor. Kızını, kardeşini kaybetmiş aileler ve şiddet mağduru kadınlar Cumhuriyet’e konuştu.

‘YARGI SİSTEMİ DEĞİŞSİN’

Haziran 2024’te, Büyükçekmece’de denizde halıya sarılı cansız bedeni bulunan Sedef Güler’in annesi Gülizar Sezer adalet çağrısını yineledi. Sezer, “Yeni yılda tek temennim başka canlar katledilmesin. Yargı sistemi değişsin. Evlatlarımızın adaleti sağlansın. Geride kalan evlatlarımız da sağlıklı, can güvenliği olan bir şekilde kimseye muhtaç kalmadan yaşamaları” dedi. Dava süreçlerinin de yavaş ilerlediğini dile getiren Sezer, “İki yılda bir tanık geldi. Eksikliklerin hiçbiri giderilmiyor. Hiç ilerleme yok davada. Hala bu dosyada adı geçenler yargılanmadı” ifadelerini kullandı.

‘ÖNLEMLER ETKİN DEĞİL’

İzmir’de Fatma Alpaslan, eşi Şiyar Alpaslan tarafından şiddete uğradığı ve eşinin çocukları Y.C.A. (7) ve B.A’nın (3) boğazına bıçak dayadığı ortaya çıkmıştı. Sanık geçen hafta tahliye edilip ardından itiraz sonucu yeniden tutuklanmasına karar verildi. Alpaslan, “Bu verilen tedbirler etkin kullanılsa kadın cinayeti olmaz. Kadın cinayetlerine baktığımız zaman bir çoğunda daha önce uzaklaştırma kararı aldırmış, ihlal edilmiş; elektronik kelepçe uygulanmış, ihlal edilmiş ama buna rağmen kadınlar öldürülüyor. Bunların kullanılması halinde gerçekten tedbir alınsa bu kadar kadın katledilmemiş olur.” dedi.

CEZASIZLIK ÖLDÜRÜYOR

İzmir’in Bornova ilçesinde 3 Kasım 2022’de Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre T. ile birlikte yaşadığı evin banyosunda havlupana çarşafla asılı halde ölü bulundu. Davada Emre T. hakkında beraat kararı verildi. Senelerdir adalet talebinde bulunan Bölükbaş’ın annesi Nuriye Bölükbaş, “Adalet çağrım hiç bitmedi. Hiç acım dinmedi. Bizim gibi aileler sadece çocukları ölmüyor. Onunla birlikte aileler de ölüyor. Ben kızımın üzüntüsünden şu anda kanserle mücadele ediyorum. Sadece yaşayan bir ölüyüz, nefes alıyoruz” dedi. Bölükbaş sözlerini şu şekilde noktaladı: “Ben hiçbirine hakkımı helal etmiyorum; adalet herkese lazım. Cezasızlık olduğu sürece kadınlar öldürülüyor. Ne çocukları koruyabiliyoruz ne kadınları.”

‘SORUŞTURMA YETERSİZ’

Çanakkale’de yaşayan restoratör Tuğba Yavaş 30 Ekim 2024’te beşinci kattan düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Yavaş’ın eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş, “intihara yönlendirme” suçlamasıyla yargılanıyor. Yavaş’ın kardeşi Muhsin Babayiğit, “Ablam Tuğba Yavaş, eşiyle saatler süren bir kavganın hemen ardından 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Aradan 424 gün geçmesine rağmen dosya sürekli ağır ceza ile asliye arasında gidip geliyor; onlarca tanık, kamera görüntüsü ve ciddi şüpheye rağmen olay ‘intihara yönlendirme’ye indirgenmek isteniyor ve bu deliller henüz incelenmedi. Çelişkili ifadeler, geç müdahale ve eksik soruşturma ailemizi perişan etti. Adalet, etkin soruşturma, bilirkişi ve uzman incelemesi istiyoruz” dedi.