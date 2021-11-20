Yakınlarının ulaşamadığı çift, evlerinde ölü bulundu
Adana'da, Adil (65) ve Elif (60) Genç çiftine telefonla ulaşamayan yakınları, evlerine gitti. Bacadan duman çıktığını gören yakınlarının ihbarıyla eve gelen ekipler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.
Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde iddiaya göre, Adil ve Elif Genç çiftine telefonla ulaşamayan yakınları, evlerine gitti. Çiftin evinin bacasından duman çıktığını gören yakınları, polise ihbarda bulunup, zehirlenmiş olabilecekleri şüphesiyle kapının kilidini kırıp, içeri girdi.
Eve giren yakınları ve ekipler, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, inceleme başlattı.
ZEHİRLENDİKLERİ İHTİMALİ
Çiftin, evdeki soba nedeniyle karbonmonoksitten zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.
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