Yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan kamu çerçeve sözleşmesinin gecikmesine tepki geldi: Hak-İş’e ‘kendi içinden’ eleştiri

Yayınlanma: 30.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2025 - 09:47

Kamudaki yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan kamu sözleşmesinde Türk-İş ve Hak-İş ile hükümet arasındaki görüşmeler devam ediyor. Türk-İş ve Hak-İş zam talebini iktidara iletti. Ancak aradan aylar geçmesine karşın hükümet teklifini halen daha konfederasyonlara sunmadı. Geçtiğimiz günlerde konfederasyonlar ile hükümet arasında iki görüşme oldu. Ancak bu görüşmelerde bir rakam gündeme gelmedi. Sürecin gecikmesine sendikalardan da tepkiler gelmeye başladı.

SERT ELEŞTİRİ

Hak-İş’e bağlı Öz Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba, kamu çerçeve protokolünün gecikmesinin sorumlusunun da suçlusunun da iki konfederasyon olduğunu belirtti. Gülbaba, “Asla doğru bulmuyorum ama

hadi diyelimki kamu işveren sendikası kendi işini yapıyor. Aylardır bekletiyor. Ve bunu da başarı sayıyor. Peki siz niye bekliyorsunuz ? Bu beklemenin emeğe ekonomik, psikolojik, sosyal maliyetinin ne olduğunu bilmiyor musunuz ?” dedi.

‘YÜZBİNLERİN GÖZÜ ÜZERİNİZDE’

Gülbaba, kamuda sendikalarının 52 bin üyesi olduğuna dikkat çekerek, “Onlar adına söylüyorum. Artık bu saatten sonra kamu çerçeve protokolünün ne zaman imzalanacağı anlamını yitirdi. Şimdi hayati derecede önemli olan içeriğinin nasıl biteceği. Taslak orada, imza bekliyor. Yüzbinlerin gözü üzerinizde. Sakın ha hiçbir bahane, hiçbir uydurma kurtarmaz sizi” çağrısı yaptı. Emekçilere seslenen Gülbaba, “Aylardır buradan uyarıyorum. Aldığı aidatın hakkını veremeyen, emeği savunmaktan uzak, sendikal yozlaşmaya tepki koymazsak, daha çok kaybedeceğiz” dedi. Konfederasyonların 1 Mayıs’ta alanlarda olacağı açıklamalarına işaret eden Gülbaba, “1 Mayıs’ta alanlarda olacaklarmış. Ne için, hangi yüzle ? Biz orada olmayacağız” değerlendirmesini yaptı.