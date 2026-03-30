Yalçın'ın 'narkoz' ifadesine Kuruoğlu'ndan tepki: 'Uzun süredir devam eden bir zihniyetin dışavurumu'

Memur Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın'ın yaptığı bir konuşmada kullandığı "Anadolu 100 yıllık narkozdan çıkıyor" ifadesi tepkilere neden olmayı sürdürüyor. Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu da Yalçın'a tepki gösterdi.

İfadeyi sadece talihsiz bir söz değil; aynı zamanda uzun süredir devam eden bir zihniyetin dışavurumu olarak nitelendiren Kuruoğlu, "Bu bakış açısı yeni değildir. 2017 yılında Tokat’ta bir imam hatip lisesine Mustafa Sabri Efendi adının verilmesi girişimi kamuoyunda haklı tepkilerle karşılaşmış ve geri çekilmiştir.

O süreçte Ali Yalçın’ın yaptığı açıklama ise oldukça açıktı: “Mustafa Sabri Efendi bu milletin ve ümmetin değeridir. Ondan rahatsız olanlar zihinlerini sorgulasınlar. Tabela iner ama saygınlığı inmez.” Bugün kullanılan dil ile o gün ortaya konan yaklaşım arasında hiçbir fark yoktur. Dün ne söylendiyse, bugün de aynı çizgi ısrarla sürdürülmektedir.

Ancak asıl dikkat çekici olan, bu söylemlerden ziyade, bu anlayışı temsil eden sendikal yapıların hâlâ yüz binlerce kamu çalışanı tarafından destekleniyor olmasıdır. Asıl sorgulanması gereken de budur" dedi.