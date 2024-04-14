Yalı Kafe inşaatına yine iptal kararı
Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2019 yerel seçimleri ile göreve gelir gelmez Yalı Kafe’nin kullanım hakkını İller Bankası’ndan almış ve bölgede 49 milyon lira maliyetli Kitap Kafe projesi başlatmıştı.
CHP’li Meclis üyeleri Atilla Tekcan ve Hasan İpek, Kitap Kafe ile ilgili yargıya başvurdu.
Daha önce açtıkları davalarla beş kez Kitap Kafe projesinin imar planlarını ve yapı ruhsatlarını iptal ettiren CHP’li meclis üyeleri, 2. İdare Mahkemesi’ne bölge için yeni alınan imar planı kararının iptali için dava açmıştı.
Mahkeme, daha önce verilen yargı kararlarına atıfta bulunarak işlemi hukuka aykırı buldu ve yürütmesini durdurdu.
Tekcan, “Biz davaları kazanmaktan bıktık bunlar hukuksuzluktan bıkmadı” dedi.
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