Yalı Kafe inşaatına yine iptal kararı

Yayınlanma: 14.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.04.2024 - 04:00

CHP’li Meclis üyeleri Atilla Tekcan ve Hasan İpek, Kitap Kafe ile ilgili yargıya başvurdu.

Daha önce açtıkları davalarla beş kez Kitap Kafe projesinin imar planlarını ve yapı ruhsatlarını iptal ettiren CHP’li meclis üyeleri, 2. İdare Mahkemesi’ne bölge için yeni alınan imar planı kararının iptali için dava açmıştı.

Mahkeme, daha önce verilen yargı kararlarına atıfta bulunarak işlemi hukuka aykırı buldu ve yürütmesini durdurdu.

Tekcan, “Biz davaları kazanmaktan bıktık bunlar hukuksuzluktan bıkmadı” dedi.