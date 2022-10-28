Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Gaziantep'te, Abdullah Tutak (56) yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

DHA
28 Ekim 2022 Cuma, 12:38
Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti
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Gaziantep'te Kıbrıs Mahallesi'nde yalnız yaşayan Abdullah Tutak’ın evinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından evde inceleme yapan ekipler, Abdullah Tutak’ın cansız bedenine ulaştı.

Abdullah Tutak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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