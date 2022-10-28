Adana'da yangın paniği: Yan dairede mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
Adana'da, 3 katlı binanın en üst katındaki evde çıkan yangında, yan dairede dumandan etkilenip mahsur kalan kişiyi, itfaiyeciler kurtardı.
Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede saat 10.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dairelerde oturanlar, binadan çıkıp itfaiyeyi aradı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yangının çıktığı evin yanındaki dairede yaşayan, ismi açıklanmayan kişi ise dumandan etkilendi.
Balkona çıkıp yardım isteyen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Gaz maskesi takılan erkek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
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