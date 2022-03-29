Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Necati Altay (82), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Dereli köyündeki evinde yalnız yaşayan Necati Altay, ziyaretine gelen bir yakını tarafından hareketsiz bulundu.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Altay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Altay'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gölpazarı Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı, olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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