Yalnız yaşayan yaşlı adam evde ölü bulundu
Antalya’da yalnız yaşayan yaşlı adam, yaşadığı evde ölü bulundu.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 132 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan ve evinin bir odasını yabancı uyruklu bir şahsa kiraya veren Ahmet Demirdelen sabah saatlerinde odasında hareketsiz şekilde bulundu.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde Demirdelen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, ekipler Demirdelen’in ikametinin bir odasını kiraladığı yabancı uyruklu kadının ifadesine başvurdu.
Yapılan savcılık ve Olay Yeri Ekiplerinin incelemesinin ardından Ahmet Demirdelen’in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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