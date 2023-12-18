Evinde yalnız yaşayan kadın ölü bulundu

Denizli'de kendisinden uzun süre haber alınamayan yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 13:32
Evinde yalnız yaşayan kadın ölü bulundu
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Topraklık Mahallesi'nde kendisinden uzun zaman haber alınamayan Leyla Yavaş’ı (76) yakınları, yalnız yaşadığı evde yerde hareketsiz şekilde buldu.

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Yavaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan işlemlerin tamamlanması ile Yavaş’ın cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


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