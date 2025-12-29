Yalova Belediye Başkanı Gürel'den şehitler için mesaj: Yalova, kahramanlığınızı hiçbir zaman unutmayacak

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Yalova'da IŞİD'li teröristlere yapılan operasyonda girdikleri çatışmada şehit düşen 3 polis için mesaj yayımladı.

Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece İsmetpaşa Mahallemiz Çömlek mevkisinde, güvenlik güçlerimiz ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Yalova, kahramanlığınızı hiç bir zaman unutmayacak. Ülkemizin ve şehrimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.