Yalova'da sabaha karşı dehşet: Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti

Kocadere köyünde dün öğle saatlerinde kahvede oturan ve komşu oldukları öğrenilen İlhan Deniz ile Özcan Özdiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kahvehaneden ayrılan Deniz, komşusu Özdiler’in eve girmesini bekledi.

Özcan Özdiler, saat 05.00'te evine geldiği sırada, İlhan Deniz tabancayla ateş açtı. Özdiler vücuduna isabet eden 4 kurşunla yere yığılırken, Deniz ise kaçtı. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özcan Özdiler’in hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KENDİNİ VURDU

Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Evinde saklandığı tespit edilen İlhan Deniz, pencereden ekiplerin geldiğini görünce, yakalanacağını anlayıp tabancasıyla başına ateş açarak intihar etti.

Özdiler’in İstanbul’da yaşadığı ve köydeki evini yazlık olarak kullandığı öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.