Yalova'da SGK Avukatı Zekeriya Polat'a silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! Bakan Işıkhan'dan ve SGK'den açıklama geldi...

Yalova SGK İl Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat, kurumdaki odasında emekliliği reddedilen H.H. tarafından tabancayla vuruldu.

H.H. polise teslim olurken, ağır yaralanan Avukat Polat hastanede hayatını kaybetti.

BİNAYA GELİP ATEŞ AÇTI!

Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Emeklilik şartları oluşmadığı için H.H.'nin başvurusu SGK tarafından reddedildi. Kuruma açtığı davayı da kaybeden H.H.'ye, kurum tarafından 40 bin TL vekalet ücreti dosya masrafı olarak tebliğ edildi.

H.H., tebligat eline ulaşınca iddiaya göre kurum avukatı Zekeriya Polat'la görüşmek üzere, İl Müdürlüğü binasına geldi. Avukatın odasında taraflar arasında tartışma çıktı. H.H. yanındaki tabancayla Avukat Zekeriya Polat'a ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Polat, vücudunda isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, tabancasını yere bırakan H.H., çağırılan polislere teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, Zekeriya Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

2 yaşında bir çocuğu olduğu ve engelli kadrosunda görev yaptığı öğrenilen Polat, hastanede hayatını kaybetti.

SGK'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Saldırıya ilişkin SGK'den de açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasında bugün saat 11.30 sıralarında, maluliyet talebinin reddi ve buna ilişkin yargı sürecini gerekçe göstererek kuruma gelen bir şahıs tarafından Kurum Avukatımız Zekeriya Polat’a yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiş ve maalesef çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. Kurum personelimize yönelik bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor; çalışma arkadaşımızın ailesine, yakınlarına ve tüm SGK camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz."

BAKAN IŞIKHAN: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

Acı olaya yönelik bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Işıkhan, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzde kıymetli çalışma arkadaşımız, Kurum Avukatımız Zekeriya Polat’ı alçak bir saldırı sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Saldırganın adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip edeceğiz. Kardeşimize Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. SGK ailemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.