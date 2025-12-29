Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yalova'daki IŞİD operasyonunda şehit düşen polis memuru Yasin Koçyiğit'in acı haberi, Ankara'daki ailesine ulaştı

29.12.2025 17:47:00
DHA
Yalova'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit'in (49) acı haberi, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki ailesine ulaştı.

Yalova'da IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon sırasında polislere açılan ateş sonucu şehit olan 3 polisten Yasin Koçyiğit'in şehadet haberi, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yaşayan annesi Hatice Koçyiğit'e verildi.

TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Acı haberi alan anne, Yalova'ya gitti. Şehidin annesinin oturduğu binaya Türk bayrakları asıldı.

Şehidin cenazesi, yarın Yalova'da düzenlenecek törenin ardından defnedilmek üzere Şereflikoçhisar'a getirilecek. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

