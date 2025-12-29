Yalova'daki IŞİD operasyonunda şehit düşen polis memuru Yasin Koçyiğit'in acı haberi, Ankara'daki ailesine ulaştı

Yalova'da IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon sırasında polislere açılan ateş sonucu şehit olan 3 polisten Yasin Koçyiğit'in şehadet haberi, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yaşayan annesi Hatice Koçyiğit'e verildi.
TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Acı haberi alan anne, Yalova'ya gitti. Şehidin annesinin oturduğu binaya Türk bayrakları asıldı.
Şehidin cenazesi, yarın Yalova'da düzenlenecek törenin ardından defnedilmek üzere Şereflikoçhisar'a getirilecek. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.