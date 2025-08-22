Yalova'nın plaka kodu ne? Yalova'nın plaka numarası kaç? Yalova ve ilçelerinin plaka harfleri...



Yalova plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

YALOVA'NIN PLAKA KODU NEDİR?

Yalova’nın plaka kodu 77 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Yalova’da araç plakaları, 77 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Yalova Plaka Kodunun Anlamı

Yalova’nın plaka kodu olan 77, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 77 sayısı, Yalova’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Yalova ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Yalova’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Altınova 77 A, 77 AL

Armutlu 77 R, 77 AR

Çınarcık 77 C, 77 CN

Çiftlikköy 77 F, 77 ÇF

Termal 77 T, 77 TM

Merkez 77 M, 77 MR