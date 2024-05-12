Yalova'da cadde üzerinde şüpheli valiz paniği: Fünye ile patlatıldı
Yalova'nın en işlek caddelerinden Gazipaşa’da yol kenarına bırakılan sahipsiz valiz endişe yarattı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan valizden eşya çıktı.
Kentin işlek caddelerinden Gazipaşa’da dün geç saatlerde yol kenarında sahipsiz valiz gören vatandaşlar, endişelenerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
BOMBA İMHA UZMANI SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ile birlikte bomba imha uzmanı sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.
İÇİNDEN KIYAFET ÇIKTI
Ardından valizi inceleyen bomba imha uzmanı, yerleştirilen fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Valizden kıyafetler çıkarken yaşananları uzaktan izleyen vatandaşlar da derin bir nefes aldı.
Yol yeniden araç ve yaya trafiğine açılırken, valiz ve içerisinden çıkan kıyafetler incelenmek üzere emniyete götürüldü. Valizin sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.
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