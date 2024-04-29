Yalova'da feci kaza: 1 ölü, 7 kişi yaralı
Yalova'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Yalova-Bursa kara yolundan Orhangazi istikametine giden E.K’nin kullandığı cip, önce aynı istikamette ilerleyen R.K. idaresindeki otomobile, ardından da E.K. yönetimindeki otomobile çarptı.
Hızını alamayan cip, yol kenarındaki restoranın bahçesindeki duvarına çarparak durabildi.
Kazada, otomobilde bulunan ve çarpmanın etkisiyle dışarı savrulan 61 yaşındaki Ajda Sayınberk hayatını kaybetti. 3 araçtaki 1'i çocuk toplam 7 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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