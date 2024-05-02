Yalova’da IŞİD operasyonu: 1 gözaltı
IŞİD terör örgününe üye olmak suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalova’da düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Yalova İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi.
Altınova ilçesi bağlı Subaşı beldesinde yapılan operasyonda IŞİD şüphelisi F.Y. yakalanarak gözaltın alındı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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