Yalova’da denizde kadın cesedi bulundu
Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu.Polis, Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedin kimlik tespiti ve ölüm nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Yalova Dereağzı mevkiinde deniz yüzeyinde kadın cesedi bulundu. Polis cesedin kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.
Alınan bilgiye göre, Dereağzı mevkiinde denizde bir ceset yüzdüğünü fark eden yurttaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Yalova Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü dalgıç ekipleri cesedi karaya çıkardı.
Ceset ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Polis, cesedin kimlik tespiti ve ölüm nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
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