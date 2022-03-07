Yalova’da depremde hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakıldı
Depremin sembol yerlerinden biri olan Yalova’da 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Yalova Deprem Anıtı’na çok sayıda ziyaret gerçekleşti. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşların isimlerinin yer aldığı mermer bloklara günün anısına karanfil bırakıldı.
Deprem haftası nedeniyle 5520 kişi deprem anıtını ziyaret ederek depremde kaybedilen yurttaşların anısına deprem anıtına karanfiller bıraktı.
Yalova Belediyesi rehberleri tarafından gelen ziyaretçilere deprem anıtı ile ilgili bilgiler verildi. Ziyaretçiler sergi salonunda o döneme ait fotoğrafları inceleyerek “45 Saniye” ve “9.9” isimli deprem belgesellerini izledi. Ziyaret sonunda vatandaşlar, mermer blokların yer aldığı alana karanfil bırakarak, kaybedilen vatandaşları dualar ile andılar.
“SERGİ ALANI DEPREM BİLİNCİNİN DAHA DA GELİŞMESİNE KATKI SAĞLADI”
Deprem Anıtı’nı gezen Turabi Kirki; “1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle 17 Ağustos Deprem Anıtı’na ziyaretimizi gerçekleştirdik. 17 Ağustos depreminin 23. yılı olacak bu sene. Buradaki deprem anıtı ziyaretimizde o zaman yaşanılan acıları paylaştık. İçerideki sergi de deprem bilincini daha da gelişmesi için katkı sağladı bizleri aydınlattı” dedi.
“AİLELERİMİZ O GÜNLERİ YAŞADI ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN”
Nur Tamdan; “Öğrenci arkadaşlarım ve çocuklarımızı buraya getirerek, bilinçlendirmek istedik. Karanfillerimizi bırakarak yad ettik. Belediyemiz de bu konuda bizlere çok yardımcı oldular sağ olsunlar. Çocukların bu anlamda bilinçlenmesi bizler için oldukça önemli. Çünkü elbet bizim de başımıza gelebilir bu durum. Ailelerimiz yaşadı bu durumda, sokaklarda kaldılar aylarca, yıllarca. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Umarım bir daha bu günleri görmeyiz” ifadelerini kullandı.
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