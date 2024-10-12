Yalova’da fabrikada amonyak sızıntısı: 2 yaralı

Yalova’da kimyasal üretim gerçekleştiren bir fabrikanın boru çatlağında amonyak sızıntısı meydana geldi. Olayda hafif şekilde yaralanan 2 işçiye tedbir amaçlı oksijen tedavisi yapıldı.

Yalova’da fabrikada amonyak sızıntısı: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 12.10.2024 - 09:25

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde faaliyet gösteren ve kimyasal üretim yapan bir fabrikada bir boruda meydana gelen çatlaktan dolayı amonyak sızıntısı tespit edildi.

Yaşanan sızıntı üzerine bölgeye Yalova AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kısa sürede sızıntı kontrol altına alındı. Sızıntı nedeniyle 2 işçi hafif şekilde yaralandı. İşçilere tedbir amaçlı oksijen tedavisi gerçekleştirildi.

Öte yandan bölgeye tedbir amaçlı Bursa’dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de yönlendirildi.


Etiketler: #Yalova #fabrika #amonyak

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