Yalova'da iş cinayeti: Tersanede 20 metreden düşen işçi öldü

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede meydana gelen iş kazasında 48 yaşındaki A.K. hayatını kaybetti.

AA
14 Haziran 2022 Salı, 17:36
Yalova'da iş cinayeti: Tersanede 20 metreden düşen işçi öldü
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Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki bir tersanede çalışan A.K. (48), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralanan A.K, tedavi altına alındığı Yalova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Yalova iş cinayeti tersane
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