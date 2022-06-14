Yalova'da iş cinayeti: Tersanede 20 metreden düşen işçi öldü

14 Haziran 2022 Salı, 17:36

Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki bir tersanede çalışan A.K. (48), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralanan A.K, tedavi altına alındığı Yalova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.