Yalova’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Yalova’da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucunda iki şahsın İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Yalova’da piyasaya sürecekleri bilgisine ulaşıldı.
Elde edilen bilginin değerlendirilmesi üzerine Yalova İDO Feribot İskelesi bölgesinde durdurulan Türkmenistan uyruklu L.B. ve Özbekistan uyruklu S.T.'nin üzerlerinde yapılan arama sonucunda iki poşette108,5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: #Yalova #uyuşturucu #Operasyon
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