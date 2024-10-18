Yalova’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Yalova’da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Yalova’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 16:05

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucunda iki şahsın İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Yalova’da piyasaya sürecekleri bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen bilginin değerlendirilmesi üzerine Yalova İDO Feribot İskelesi bölgesinde durdurulan Türkmenistan uyruklu L.B. ve Özbekistan uyruklu S.T.'nin üzerlerinde yapılan arama sonucunda iki poşette108,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Etiketler: #Yalova #uyuşturucu #Operasyon

İlgili Haberler

Esenyurt'ta uyuşturucu baskını: 10 suç kaydı bulundu

Esenyurt'ta uyuşturucu baskını: 10 suç kaydı bulundu
Esenyurt’ta uyuşturucu alışverişi yapan 2 şüpheli yakalandı

Esenyurt’ta uyuşturucu alışverişi yapan 2 şüpheli yakalandı
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler