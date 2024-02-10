Yalova’da korkunç kaza... Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi!

Yalova’nın Termal ilçesine bağlı Yenimahalle köyünde meydana gelen trafik kazasında ağaca çarpan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Bilal Kulaber hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 11:19
Yalova’da korkunç kaza... Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi!
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Termal’den Yalova istikametinde seyreden Bilal Kulaber yönetiminde motosiklet kontrolden çıkarak yol kenarındaki çınar ağacına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücüye olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Yaralı, kaza yerinde feci şekilde can verdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Olay yerine gelen Kulaber'in anne ve babası, çocuklarının cesedi başında gözyaşlarını tutamadı.

Jandarma bölgede güvenlik önlemleri alırken, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cesedi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


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