Ortalık savaş alanına döndü... Yalova'da 'Tesla' kazası: 4 yaralı

Yalova’da yabancı plakalı Tesla marka elektrikli otomobil, önce polis otosuna ardından park halindeki araçlara çarptı. 6 aracın birbirine girdiği kazada 2’si polis 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 07:25
Ortalık savaş alanına döndü... Yalova'da 'Tesla' kazası: 4 yaralı
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Alınan bilgiye, Şehit Osman Altınkuyu Caddesinde hızlı bir şekilde ilerleyen yabancı plakalı Tesla elektrikli otomobil, Mimar Sinan Caddesi’nden kesiminde seyir halindeki sivil polis otosuna çarptı.

6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Lüks otomobil daha sonra yol kenarındaki park halindeki araçlara vurdu. Biri motor toplam 6 aracın birbirine girdiği kazada, Tesla’daki sürücü ve yolcu ile polis otosundaki 2 memur hafif şekilde yaralandı.

ECZANEYE ÇARPTI

Kazada polis otosu çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkarak o sırada kapalı olan eczanenin dış cephesine çaparak durabildi.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.


112 Acil acil servis

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