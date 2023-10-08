Ortalık savaş alanına döndü... Yalova'da 'Tesla' kazası: 4 yaralı

Yayınlanma: 08.10.2023 - 07:25

Güncelleme: 08.10.2023 - 07:25

Alınan bilgiye, Şehit Osman Altınkuyu Caddesinde hızlı bir şekilde ilerleyen yabancı plakalı Tesla elektrikli otomobil, Mimar Sinan Caddesi’nden kesiminde seyir halindeki sivil polis otosuna çarptı.

6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Lüks otomobil daha sonra yol kenarındaki park halindeki araçlara vurdu. Biri motor toplam 6 aracın birbirine girdiği kazada, Tesla’daki sürücü ve yolcu ile polis otosundaki 2 memur hafif şekilde yaralandı.

ECZANEYE ÇARPTI

Kazada polis otosu çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkarak o sırada kapalı olan eczanenin dış cephesine çaparak durabildi.

Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.