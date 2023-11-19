Yalova'da olumsuz hava şartları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
Yalova Valiliği, fırtına sebebiyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışının yarın sabah saat 08.00’e kadar yasaklandığını açıkladı.
Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu akşamdan itibaren yarın saat 08.00'e kadar motosiklet, elektrikli bisiklet, skuter ve motokuryelerin tedbiren trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.
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