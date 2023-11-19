Yalova'da olumsuz hava şartları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

Yayınlanma: 19.11.2023 - 19:17

Güncelleme: 19.11.2023 - 21:12

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu akşamdan itibaren yarın saat 08.00'e kadar motosiklet, elektrikli bisiklet, skuter ve motokuryelerin tedbiren trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.