Yalova'da olumsuz hava şartları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

Yalova Valiliği, fırtına sebebiyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışının yarın sabah saat 08.00’e kadar yasaklandığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 19.11.2023 - 19:17
Yalova'da olumsuz hava şartları nedeniyle iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
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Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu akşamdan itibaren yarın saat 08.00'e kadar motosiklet, elektrikli bisiklet, skuter ve motokuryelerin tedbiren trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.


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