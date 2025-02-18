Yalova'da panik anları! Tersanede tüp patladı: 4 işçi yaralandı
Yalova’nın Altınova ilçesindeki Hersek Tersanesi’nde bir geminin içinde yaşanan tüp patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hersek Tersanesi’nde bulunan "Cemal Reis" isimli geminin içinde gerçekleştirilen tamirat sırasında şalama tüpünde patlama yaşandı.
Patlamada tersane işçileri H.A. (22), M.A. (29), H.K. (40) ve E.E. (22) yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı
- Birleşik Metal-İş'te silahlı saldırı!
- AKP seçim için 'uygun tarih' verdi
- 2 tahliye, 15 sanık hakkında iddianame!
- Şube başkanı hayatını kaybetti
- Ünlü marka ifşa oldu! Bakanlık affetmedi
- Özgür Özel'den Lütfü Savaş'a sert tepki!
- CHP'den açıklama geldi!
- Özcan Deniz hastaneye kaldırıldı!