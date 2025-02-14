Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama!

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı. Aramalarda; 2 kilo 881 gram sentetik uyuşturucu, 2 hap, 2 hassas terazi, kurusıkı tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.

Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama!
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AA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 11:01

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik köpekleri "Zeytin" ve "Gölge" eşliğinde adreslerde yapılan aramalarda; 2 kilo 881 gram sentetik uyuşturucu, 2 hap, 2 hassas terazi, kurusıkı tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K., Y.A., D.İ., S.U., B.A., Ö.B. ve S.F. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #narkotik #Operasyon #uyuşturucu #Yalova

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