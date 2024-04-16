Yalova’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Yalova’da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.
Bir istihbaratı değerlendiren Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.G’nin sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.
Ekiplerin bir süre takip ettiği C.G. üzerindeki aramada uyuşturucu ele geçirilince gözaltına aldı.
Polis, çalışma sırasında uyuşturucu ticareti yaptığı anlaşılan M.B’yi de yakaladı.
Bu kişilerin adreslerinde narkotik dedektör köpeği desteğindeki aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP ve MHP’liler erteliyordu
- Beypazarı maden suyunda 'bor' uyarısı
- AKP'nin teklifi oy çokluğuyla reddedildi
- Uğur Dündar’dan ‘babalık’ iddiasına yanıt!
- Saffet Sancaklı yeniden MHP'de
- 'Cihan abi' formülü konuşuluyor
- Bahçeli haritayı 'unuttu'
- Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava açıyor!
- Okan Buruk'tan Fenerbahçe sözleri
- 'İpler kopma noktasına geldi'