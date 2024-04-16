Yalova’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Yalova’da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 14:18
Yalova’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Abone Ol google-news

Bir istihbaratı değerlendiren Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.G’nin sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Ekiplerin bir süre takip ettiği C.G. üzerindeki aramada uyuşturucu ele geçirilince gözaltına aldı.

Polis, çalışma sırasında uyuşturucu ticareti yaptığı anlaşılan M.B’yi de yakaladı.

Bu kişilerin adreslerinde narkotik dedektör köpeği desteğindeki aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.


Yalova haberleri uyuşturucu ticareti haberleri uyuşturucu haberleri

İlgili Haberler

Edirne'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı

Edirne'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 gözaltı
Evinde 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

Evinde 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi!
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul'daki ünlü AVM'de intihar: Ekipler olay yerine sevk edildi

İstanbul'daki ünlü AVM'de intihar: Ekipler olay yerine sevk edildi
Ceyda Düvenci aşkını ilan etti! Yeni sevgilisinden romantik paylaşım geldi

Ceyda Düvenci aşkını ilan etti! Yeni sevgilisinden romantik paylaşım geldi
Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme: Belediye Başkanı mahkemeye sevk edildi

Teleferik kazasıyla ilgili yeni gelişme: Belediye Başkanı mahkemeye sevk edildi
Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Mutlu: CHP’nin işi erken seçimi sağlamaktır

Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Mutlu: CHP’nin işi erken seçimi sağlamaktır
Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!

Dünyanın en uzun bacaklı kadını trollerin hedefinde!
Dünyaca ünlü oyuncu Henry Cavill baba oluyor

Dünyaca ünlü oyuncu Henry Cavill baba oluyor
Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına CHP’den sert tepki... CHP'li Başarır Antalya Adliyesi önünden seslendi: 'Hukuksuzluğa son verin!'

Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasına CHP’den sert tepki... CHP'li Başarır Antalya Adliyesi önünden seslendi: 'Hukuksuzluğa son verin!'
Siirt’te Alzheimer hastası Hüseyin Tilki kanlar içinde bulundu

Siirt’te Alzheimer hastası Hüseyin Tilki kanlar içinde bulundu