26.10.2025 17:19:00
Yamaç paraşütü kayalıklara düştü: 1 ölü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Babadağ’dan tandem uçuş yapan yamaç paraşütü, 1200 metre rakımda kayalık alana düştü. Kazada Polonya uyruklu yolcu yaşamını yitirirken, pilot yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen yamaç paraşütündeki yolcu hayatını kaybetti, pilot yaralandı.

Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Gökhan Toygar, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden Polonya uyruklu yolcusu Mark Daniel ile uçuş yaptı.

İkili uçuşun ardından 1200 metre rakımda belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, Daniel’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle kazazedelerin taşınması için Jandarma Filo Komutanlığından helikopter talep edildi.

Helikopterle bulundukları alandan alınan kazazedeler, Fethiye Devlet Hastanesine getirildi.

