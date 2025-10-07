Sınıf arkadaşı tarafından saldırıya uğrayan çocuğun yaşam mücadelesi sürüyor: 'Beynine yaklaşık 25 dakika boyunca oksijen gitmemiş'

Olay, 25 Eylül'de saat 15.30 sıralarında İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y.'ye yumruk attı. Aldığı darbeyle başını sıraya çarpan M.D.Y. yere düştü. Y.C. yerdeki M.D.Y.'yi tekmeleyip, yumruklayarak darbetti.

KALBİ DURDU

Nöbetçi öğretmen, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi. M.D.Y.'nin duran kalbi ambulansta yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Önce Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edildi.

14 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Y.C., 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Olayın ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli okul müdürü ile 2 müdür yardımcısı tedbiren açığa alındı. M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, avukat Şeyma Çimendere son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

'15 ÇOCUĞUMUZUN DAHA İFADESİNE BAŞVURULDU'

Akran zorbalığı konusunun herkesi üzdüğünü söyleyen Avukat Çimendere, şöyle konuştu:

"En yakın tarihte de müvekkilimde bu konu gündeme geldi. Müvekkilim şu an entübe halde, hala uyanamadı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi devam ediyor. Dosyada gelinen aşama itibariyle soruşturma makamları da tahkikatı titizlikle yürütüyor. Hakim olduğumuz kadarıyla olay gerçekleşirken sınıf içerisinde hemen hemen bütün sınıftaki mevcutlu çocuklar oradaymış ve tekrar ifadelerine başvurulma ihtiyacı hissedildi. Bu bağlamda da 3 Ekim tarihi itibariyle soruşturmanın genişletilmesi kararı alındı. 15 çocuğumuzun daha ifadesine başvuruldu. Bunlar üzerinden dosyanın geldiği aşama, delil durumu ve birtakım raporlar üzerinden yorum yapmam gerekirse, suça sürüklenen çocuğumuzun kendisinde bulunan birkaç çizik haricinde herhangi bir darp yok. Müvekkilim müşteki çocuğumuzun da kafa travması, kalbinin durması, akciğer sönmesi, pankreas ve karaciğer hasarıyla hastaneye intikal ettirilmesi üzerinden de anlayacağımız üzere müvekkilim belli bir süre savunmasız kalmış ya da hareketsiz, bilinçsiz kalmış ve bunun üzerine de kendisine şiddet uygulanmaya devam edilmiş."

'BEYNİNE 25 DAKİKA KADAR BİR OKSİJEN GİTMEDİĞİ SÖZLÜ OLARAK TESPİT EDİLDİ'

Tanık ifadeleri hakkında bilgi veren Çimendere, "Tanık beyanlarının genel manada topluca bir sentezini yaptığımda, olayın oluşundan anladığım kadarıyla müvekkilimin farklı bir arkadaşıyla aralarında şınav çekme üzerine bir iddialaşma oluyor. Sonrasında diğer suça sürüklenen çocuğumuz ve başka bir arkadaşı bunu duyuyor. Müvekkilimle alay edercesine gülmeye başlıyorlar. Hatta öğretmenleri de uyarıyor. Sonrasında ayağa basma gerekçesiyle aralarında itişme başlıyor. Müvekkilim bilinçli bir şekilde tutularak yere düşürülüyor. Düşme neticesinde başını öğretmen masasına çarpıyor. Baygın halde yere düşüyor. Şiddet hadisesinin devamı getiriliyor. Darbedilmeye, yumruklanmaya devam ediliyor. Kendisi titremeye başlayıp da ağzından 'beyaz köpük' diye tabir edeceğimiz sıvı gelmeye başladıktan sonra da arkadaşları durumun vahametini fark edip şüpheli çocuğumuzu üzerinden alıyor" ifadelerini kullandı.

"ÖNCEYE DAYALI BİR HUSUMET YOK"

Çimendere, "Aynı şekilde düşürülmeden evvel de 5-6 yumruk darbesinin uygulanması gibi bir durum söz konusu. 2 çocuk arasında önceye dayalı bir husumet yok. Çocukların haricen başka arkadaşlarıyla yaşadıkları bir problem de yok. Yaşanan bu olayı 'Çocuklar arası kavga' ya da 'akran zorbalığı' deyip, geçiştirmeyelim. Bu tür olaylar durumun, konunun, boyutun nerelere kadar ulaşabileceğine göz önünde bulundurmamızı sağlasın. Lütfen çocuklarımıza bu bilinci aşılayalım ya da rehabilite olma imkanı sağlayalım. Hastanede müvekkilime yapılmış birtakım tetkikler var. Henüz raporlanmadı ve bununla ilgili dakikalık oran değişiklik arz edebilir. Ancak doktoruyla yaptığımız görüşmeler neticesinde M.D.Y.'nin yaklaşık 25 dakika boyunca oksijen gitmediği sözlü olarak tespit edildi" diye konuştu.