Yanan ormanlar yeniden yeşeriyor

Yayınlanma: 02.04.2025 - 10:00

Güncelleme: 02.04.2025 - 10:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl Yamanlar Dağı yangınında zarar gören ağaçların önemli bir bölümünü yeniden doğaya kazandırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve İzmir Planlama Ajansı (İZPA) yangının hemen ardından harekete geçerek Bayraklı Kovankayası, Karşıyaka Sancaklı ve Örnekköy ağaçlandırma sahalarında kurtarma çalışması başlattı. Ekipler yürütülen rehabilitasyon çalışmalarıyla çok sayıda ağacın hayata tutunmasını sağladı. Yangında tamamen zarar gören alanlarda ise bölgenin dokusuna uygun ağaçlandırma çalışması yürütüldü. İlkbaharla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi, alanda yaptığı gözlemlerde ağaçların sağlıklı bir şekilde tomurcuklandığını gözlemledi.

“SANCAKLI’DA AĞAÇLARIMIZIN HEPSİNİ KURTARDIK”

Sancaklı Ağaçlandırma Sahası’ndaki incelemelerin ardından çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ağaçlandırma Şefi Fuat Karaca, “Burası yaklaşık 71 bin metrekare büyüklüğü olan, mülkiyeti belediyemize ait bir saha. 2022 yılında ilk dikimleri yaptık. Ancak geçen yıl yaşanan büyük orman yangınından bu saha da oldukça zarar gördü. Yangından hemen sonra baktığımızda ağaçların kambiyum dokusu sağlamdı. Bunların kurtarılabileceğine karar verdik. Yangının akabinde İzmir Planlama Ajansı’nın da katkılarıyla bir rehabilitasyon çalışmasına başladık. Ağaçlarda yanan alanları tespit ettik ve sulamaya başladık. Sulama periyodunu devam ettirdik. Ağaçları izlemeye aldık. Sonbaharda kuruyan dalları kestik, çanaklarını yaptık. Şu an ağaçlarımızın hepsini kurtarmış durumdayız. Önümüzdeki baharda bu sahanın tamamen yeşerdiğini göreceğiz” diye konuştu.

KOVANKAYASI BAL ORMANI’NA DÖNÜŞTÜ

Örnekköy ve Kovankayası sahaları hakkında bilgi veren Fuat Karaca, “Yangından toplamda üç sahamız zarar gördü. Örnekköy Ağaçlandırma Sahası’nda daha şanslıyız. Yangın çok fazla zarar vermemişti. O alanı da izlemeye aldık, çam ağaçlarımız kurtulmuş durumda. Ancak Doğançay’da bulunan Kovankayası Ağaçlandırma sahamız tamamen yandı. Orada da halkın talebi doğrultusunda bal ormanı şeklinde bir ağaçlandırma yaptık. Bahar aylarında tamamen yeşil olduğunu göreceğiz” ifadelerini kullandı.

AĞAÇLANDIRMA SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın başlattığı ağaçlandırma seferberliğinin kentin çeşitli yerlerinde devam ettiğini ifade eden Karaca, “Ağaçlandırma seferberliği kapsamında yeni alanlarımızda da ağaçlandırma çalışması yapmaya devam ediyoruz. Şu an Bornova Kızılay Mahallesi’nde Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nın üst tarafında yeni bir sahamızda çalışmamız devam ediyor. Oraya da yeşil alan kazandırmış olacağız” dedi.