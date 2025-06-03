Yanan ormanlara otel yaptıkları yetmedi, enerjiyi de buradan üretecekler! Yeni düşman RES

Muğla’da 2021’de yaşanan orman yangınları 15 gün sürdü. Bu süre içerisinde Marmaris, Bodrum, Milas gibi bölgelere yayıldı. 15 günlük sürede en az 75 yangın meydana geldi, 70 bin hektarlık alan yandı. Yetersiz yangın söndürme filosu olan Tarım ve Orman Bakanlığı eleştirilerin odağı oldu. Yangınların ardından iktidar, bölgelerin tamamının ağaçlandırıldığını belirtti.

Yandaş kanallar aracılığıyla bölgedeki fidanların büyüdüğü, orman haline geldiği belirtilse de sermayenin de alandan alacağı paylar var. Daha önce de yanan alanlara iktidar izniyle otel kuran sermaye, şimdi de enerjiyi buradan sağlayacak. Proje, Pekerler İnşaat ve Nesma Yapı’nın ortağı olduğu Asia Global Enerji tarafından gerçekleştirilecek. 2015’te AKP’den Bitlis milletvekili aday adayı olan Zeki Peker’in aile şirketi olan şirketle birlikte bölgeye dokuz türbinli rüzgâr enerji santralı (RES) kurulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı proje için nihai karar verildiğini duyurdu. Bu kararın ardından yakın zamanda projenin onaylanması bekleniyor.

1950 AĞAÇ

Şirketin 653 milyon 720 bin TL harcayacağı proje alanı orman içerisinde yer alıyor. Türbinlerin yanı sıra alana da bir adet elektrik depolama tesisi kurulacak. Sadece dokuz türbin inşaatı sırasında 1028 ağaç kesilecek. Ancak şirket bu türbinleri bölgeye taşımak için TIR’ların geçebileceği yollar da açacak. Bunlar da hesaplandığında bu sayı 1950 ağaca çıkıyor.

Proje alanı aynı zamanda 2021’de yanan alanlara isabet ediyor. Ancak projeye görüş veren kurumlar bunu bir sorun olarak görmedi. Orman Bölge Müdürlüğü ve Silvikültür Şube Müdürlüğü’nce mahallinde yaptırılan inceleme neticesinde bölgenin 2021 yılında meydana gelen orman yangın sahasında ve gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapılan alanda kaldığı tespit edildi. Bu tespitin ardından müdürlük tarafından verilen görüşte, “Projenin uygulanmasında sakınca olmayacağı belirtilmiştir” dendi.

BELEDİYE KARŞI

Muğla Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından verilen görüşte ise “Anayasanın 169. maddesinde; orman alanlarının daraltılamayacağı ve korunmasının gerektiği, ormanların tahrip edilmemesi ve ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyete müsaade edilmemesi gerektiği, açıkça belirtilmiş olup projenin fiziki açıdan orman alanlarında daralmaya ve tahribata yol açacağı belirlenmiştir”dendi. Görüşün devamında ise, “Alanın orman niteliğiyle bağdaşmayacak bir kullanım kararına dönüştürülmesinin hukuken aykırı olduğu ve böylelikle orman vasfı niteliğinin ortadan kaldırılarak anayasanın 169. maddesine aykırı bir işlem tesis edileceği tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Belediye, yer seçimiyle ilgili de değişiklik yapılmasını talep etti.