Yandaş basının 'Ekim Partisi' iddiasına yanıt

İktidara yakın kimliği ile bilinen Yeni Şafak gazetesinde, "Ekim Partisi'nin adresi belli oldu" başlıklı bir haber yayımlandı.

Habere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni parti kuracağı, bu parti için de Teknoloji ve Kalkınma Partisi'nin (TEK) binasının kullanılacağı iddia edildi.

"TAMAMEN GERÇEĞE AYKIRI"

TEK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10/09/2025 Çarşamba günü Yeni Şafak gazetesinde Mehmet Güney imzasıyla yayımlanan 'Ekim Partisi’nin adresi belli oldu' başlıklı haberde yer alan 'TEK Parti Genel Merkezi olarak kullanılan 1416. Sokak’taki bina kullanılacak' ifadesi tamamen gerçeğe aykırıdır. 1998 yılında Alternatif Parti adıyla Türk siyasi hayatına giren partimiz, dört kez seçimlere katılma yeterliliği elde etmiş, bugün ise Teknoloji ve Kalkınma Partisi olarak siyasi faaliyetlerine devam etmektedir. Partimiz, geçerli kira kontratıyla anılan adreste faaliyetlerini sürdürmekte olup, genel merkez binamızın başka bir partiyle ilişkilendirilmesi veya kullanılacağına dair iddialar kesinlikle doğru değildir.

"PARTİMİZ TÜRK SİYASİ HAYATINDA YER ALMAKTADIR VE YER ALMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Partimizin Genel Başkanı Dr. Süleyman Yağcıoğlu, Türk siyasetinde uzun yıllardır önemli görevlerde bulunmuştur: 17. Dönem Samsun Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi olarak görev yapmıştır. 20 Mart 2023 itibarıyla yeniden Teknoloji ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olmuştur. Haberdeki iddialar, partimizi yalnızca 'boş bir bina ve tabeladan ibaret' göstermeye çalışmaktadır. Oysa partimiz; genel başkanı, yardımcıları, il başkanları, teşkilatları ve üyeleriyle güçlü bir şekilde Türk siyasi hayatında yer almaktadır ve yer almaya devam edecektir. Kamuoyunun bu tür asılsız ve mesnetsiz iddialara itibar etmemesini önemle rica ederiz."