Yandaş basının hedefindeki usta oyuncu ve gazetemizin yazarı Müjdat Gezen’den tepki: Saldırıların iki nedeni var!

Usta sanatçı ve gazetemizin yazarı Müjdat Gezen, 7 Kocalı Hürmüz Müzikali’nin ardından Gırgıriye ile tiyatro sahnelerine geri döndü. Oyunlar kapalı gişe oynanırken izleyicinin de büyük ilgisini çekti. Gezen, gazetemizde her gün 1. sayfada yayımlanan “köşe atışı” köşesi ile de gündemin nabzını tutmayı sürdürüyor.

Usta oyuncu son üç aydır yandaş medyanın da hedefinde. Gezen ile ilgili ilk haber CHP’li Sarıyer Belediyesi üzerinden yapıldı. Gezen’in sahne bedelini eksik yatırdığı için ikinci etkinlikte içeriye alınmadığı öne sürüldü. Gırgıriye müzikalinin İstanbul Kongre Merkezi’ndeki buluşmasında bir izleyici sahneyi göremediğini belirtti. “Ben de bu tiyatronun bir çalışanıyım, izleyici para verip göremiyorsa haklıdır” diyen usta oyuncu, seyirciyi ön sıralara davet etse de olumlu yanıt alamadı. Oyun ertelendi, Gezen fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bir sonraki gün salonu tek tek gezen usta oyuncu, sahne görüşü zayıf olan yerlerde tadilat yaptırdı. Bir sonraki haberde ise Müjdat Gezen’in 50 kişiyi sigortasız çalıştırdığı ortaya atıldı.

‘SANAT SİYASETİN TAM DA İÇİNDEDİR’

Gezen ise şunları söyledi:

“Hükümet yanlısı bir gazete ve eki her gün aleyhimde yalan haberler yazıyorlar. Sahnedeki kazada bir çalışan yaralanmış. 50 kişiyi okulumda sigortasız çalıştırıyormuşum. ‘Müjdat Gezen tutuştu’ diyor. Bunu yazan arkadaş mutlaka bir iyi aile çocuğu ama aynı güne bu kadar yalanı nasıl sığdırdığını düşünüyorum. Her halde erken kalkıyor. SGK’den görevliler geldi. Çalışan 17 elemanımla konuştu. Tamamının sigortalı olduğuna dair belgeyi imzalayıp gittiler. Benim MSM’nin içine 50 çalışan küçücük binaya sığmaz. Tiyatro meselesine gelince benim tiyatrom yok. Ben bir tiyatroda çalışanım. Ankara’dan biri düğmeye basıyor. Bunlar önce yalan haber yapıyor. Arkasından bize teftişe geliyorlar. Gırgıriye’deki sigortasız 50 çalışan kişiden biri de benim. Ama biliyorum ki bu iki genç yapımcı herkesin sigortalarını ödedikten başka turnelerde yol sigortası da yapıyorlar. Gelgelelim oyunun yazarı, yönetmeni, oyuncusu olarak halk beni bildiğinden ister istemez muhattap ben oluyorum. Bunların yedi sülalesi bir araya gelse benimle baş edemez. Çünkü ben satılmış bir gazetede çalışmıyorum. Avukatlarım davaları açtılar. Bunları susturmanın bir başka yolu daha var. Ona daha sonra gireceğim. Yandaş basının hedefinde olmamın iki nedeni var. Birincisi onlar gibi değilim ikincisi de Cumhuriyet gazetesi yazarayım. Benim tiyatrom yok. Ben de tiyatronun çalışanıyım. Gırgıriye’de de 7 Kocalı Hürmüz’de de politik göndermeler var. Bu hiç kuşkusuz birilerini rahatsız ediyor ama ben yıllardır böyle tiyatro yapıyorum. ‘Cehalet fakültesi mensupları sanat ayrı siyaset ayrı’ diyip dururlar. Ben de derim ki sanat siyasetin tam da içindedir. Cumhuriyet gazetesindeki köşemde Alman propaganda bakanı yazımı lütfen bir kere daha okuyun.”