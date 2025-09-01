Yandaş Cem Küçük’ten, Sabancı ailesine sert sözler: 'Facebook'tan kadın tavlamanın peşindeler'

Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı, son günlerde magazin gündeminin bir numaralı ismi olmaya devam ediyor.

Hakan Sabancı, son 3 senedir oyuncu Hande Erçel'le dolu dizgin bir aşk yaşıyordu. Ancak geçen haftalarda çiftin sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını silmeleriyle ayrıldıkları ortaya çıktı.

Bu ayrılıkta Arzu Sabancı'nın etkisi olduğu iddia edildi. Çocukları üzerinde büyük etkisi olduğu öne sürülen Arzu Sabancı'nın evliliğe doğru giden bu ilişkiyi onaylamadığı iddialar arasındaydı.

CEM KÜÇÜK, SABANCI AİLESİNİ HEDEF ALDI

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, Türkiye gazetesindeki köşesinde gündeme dair değerlendirmede bulundu.

Yazısında siyasete ve ekonomiye yer veren Cem Küçük, Sabancı ailesini de sert sözlerle eleştirdi.

"VARSA YOKSA GEZME VE INSTAGRAM FOTO ATMA..."

Küçük'ün yazısında yer alan Sabancı ailesine yönelik ifadeler şöyle:

'Sosyete'nin eskiden bir adabı vardı. Şimdi öyle değil. Sabancı’nın çocukları Facebook’tan kadın tavlamanın peşindeler! Bilimsel yaptıkları tek iş yok. Varsa yoksa gezme ve Instagram foto atma... Anne Arzu Sabancı da ev partilerini bir bitiremedi! Biz görmeyeceğiz ama bu aile iki kuşak sonra bitikler...'